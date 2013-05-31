Експерт: 80% інвесторів просять вирішити три нагальні проблеми

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко в рамках участі в Експертному форумі, організованому Інститутом Горшеніна.

«Українська економіка конкурує за приплив іноземних інвестицій, і у нас є з цим проблеми. Велика частина експертів прогнозує зниження інвестицій до 4 млрд доларів прямих інвестицій», - сказав Устенко.

За його словами, 80% інвесторів просять в уряду одного – вирішення трьох нагальних проблем, які виникли давно. «Це проблеми, що виникли з моменту здобуття незалежності, – корупція, судова система, адміністративні бар'єри для ведення бізнесу. Без вирішення трьох системних проблем, говорити про якісне зростання не можна», - сказав Устенко.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,013 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 7,2% менше показника за 2011 рік (6,480 млрд дол.). У першому кварталі поточного року іноземні інвестори вклали в економіку України 1,560 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 76,25% більше показника першого кварталу 2012 року (885,1 млн дол.). Загальний обсяг іноземних інвестицій, вкладених в економіку країни з початку інвестування, на 1 квітня 2013 року становив 55,709 млрд дол., що з розрахунку на душу населення становить 1,227 тис. дол. Інвестиції надходили зі 136 країн світу.