Влада Сімеїзу знайшла винних у смерті дитини в санаторії (відео)

Причиною обвалення балкона в санаторії «Юність» в селищі Сімеїз у Криму, в результаті якого загинула дівчинка, стала несанкціонована акція, організована об'єднанням «Громадянський комітет Великої Ялти» на чолі з кандидатом у мери Ялти Григорієм Тараненком, заявив виконуючий обов'язки мера Сімеїза - секретар селищної ради Юрій Ломенко.

Як йдеться в коментарі в.о. мера, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, «ці люди влаштували передвиборчий фарс: пришли в закритий протитуберкульозний дитячий санаторій з вимогами, щоб їм дозволили ходити на пляж через територію оздоровниці. Підняли галас, влаштували цілу революцію. Природно, дітям стало цікаво, хто це воює, і вони, незважаючи на заборону вихователів, повиходили на аварійні балкони. Балкон обвалився - і сталася трагедія».

Ломенко відзначив, що вимоги протестувальників - забезпечити прохід через територію санаторію - не були викликані реальною потребою. «Яка людина при повному розумі вимагатиме, щоб йому разом з його дітьми дозволили ходити на пляж через протитуберкульозний санаторій? Зазвичай люди, навпаки, прагнуть уникати таких місць, щоб зберегти здоров'я. Це було суто передвиборче шоу», - заявив він.

Голова селища висловив надію, що трагічний інцидент одержить великий розголос і непрямі винуватці нещасного випадку понесуть покарання.

«Сподіваюся, що ми припинимо недоречні ігри в демократію, що межують зі вседозволеністю, і люди, які винні в смерті дитини, будуть притягнуті до відповідальності», - заявив секретар селищної ради.

Водночас у коментарі УНИАН Тараненко заявив, що Партія регіонів влашувала «чорний піар на крові дитини». «Це марення божевільного. Це чорний піар, за який вони відповідатимуть, - сказав Тараненко, коментуючи слова секретаря селищної ради Сімеїау. - Почалися інсинуації, щоб дискредитувати одного з кандидатів, який становить конкуренцію кандидату від партії влади (на виборах мера Ялти – УНІАН)».

За словами Тараненка, активісти «Громадянського комітету Великої Ялти» як представники ЗМІ з'явилися 30 травня в Сімеїзі, відстоюючи права людей, які проживають в будинках, розміщених у районі санаторію, і яких 12 років «адміністрація санаторії обмежує у вільному пересуванні до свого житла». Тараненко стверджує, що це було за кілька годин до трагедії, потім активісти поїхали в селище Корєїз, а після, одержавши сигнал про обвалення балкона, повернулися до Сімеїзу і працювали там як журналісти.

Як повідомляв УНІАН, трагедія сталася увечері 30 травня. У санаторії «Юність» у смт Сімеїзу частина балкона на 3-му поверсі обрушилася, коли на нього вийшли троє дітей. 10-річна дівчинка загинула, 11-річна перебуває в лікарні з травмами.

Спальний корпус санаторію, де обвалився балкон, побудовано в 1906 році.

Санаторій був у «чорному» списку Міністерства курортів і туризму Криму, оздоровниця перебуває в аварійному стані, профільне відомство не рекомендувало туристам відвідувати її.

«Юність» підпорядковується Міністерству охорони здоров'я України. Влада Криму 2 роки поспіль просила Мінохоронздоров'я України передати санаторій у підпорядкування Радміну, але медики відповіли відмовою.