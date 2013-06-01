Табачник заборонив ректорам збирати "липові" довідки з випускників

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОН, останніми роками до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України надходять численні звернення випускників вищих навчальних закладів, їх батьків та органів студентського самоврядування щодо примусового зобов’язання випускників, які навчалися за кошти державного бюджету, надавати до вищих навчальних закладів довідки про працевлаштування.

«Основним методом тиску на випускників з боку адміністрацій вищих навчальних закладів є затримка видачі їм дипломів. У результаті, випускники надають недостовірні дані про власне працевлаштування, а вищі навчальні заклади цю інформацію надають міністерствам та експертним комісіям Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту під час ліцензування та акредитації освітньої діяльності», - говориться в повідомленні.

При цьому наголошується що такі дії викликають недовіру до статистичних даних у звітах вищих навчальних закладів щодо результативності працевлаштування випускників.

Водночас результати звітності вищих навчальних закладів з питань працевлаштування суперечать щорічним узагальненим даним, що надходять від Державної служби статистики, Міністерства праці і соціальної політики, регіональних центрів зайнятості.

З метою отримання реальної оцінки збалансованості підготовки фахівців з вищою освітою з потребами регіональних ринків праці, МОН наголошує на відповідальності керівників вищих навчальних закладів за об’єктивність наданих статистичних даних звітності з питань працевлаштування.

Також, МОН, для унормування роботи з працевлаштування випускників вищих навчальних закладів та враховуючи існуючу практику ефективної роботи багатьох вищих навчальних закладів України, рекомендує керівникам вищих навчальних закладів поліпшити роботу відповідних структурних підрозділів, які відповідають за сприяння працевлаштуванню випускників.