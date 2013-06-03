В Україні упродовж тижня - дощі, град і шквальний вітер

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

«До кінця тижня нестійкий характер погоди в Україні утримуватиметься. Грозові дощі пройдуть в більшості областей. Найбільшу кількість опадів у супроводі граду і шквалів ми чекаємо в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях, а також у Криму і західній частині України. Кількість опадів там, за нашими розрахунками, випадатиме в межах 20-60 мм. Шквали будуть 15-20 м/с, місцями вони досягатимуть 25 і більше м/с», - сказав Прокопенко.

При цьому, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, температура повітря 4-6 червня вночі становитиме +10-17 градусів, а вдень досягне +20-27 градусів. У цей період практично на всій території України пройдуть короткочасні грозові дощі, а в Карпатах очікуються сильні опади. Дещо зміниться погодний режим 7-8 червня – в більшості областей буде сухе, місцями пройдуть грозові дощі в Криму, Приазов'ї, західних і північних областях. Температура повітря вночі буде в межах +10-17 градусів, а вдень підніметься до +22-28 градусів. У період з 9 по 13 червня, за словами Прокопенка, опади можливі тільки в південній частині України, при цьому температура повітря тут вдень досягне позначок +29-32. На решті території країни вночі прогнозується +12-18, а вдень - +22-28.