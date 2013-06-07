Донецький даїшник отримав п'ять років за хабар від іноземця

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Донецької області, слідством було встановлено, що в селищі Мангуш під час виконання службових обов'язків 26-річний інспектор дорожньо-патрульної служби ДАІ зупинив автомобіль «Мерседес», за кермом якого перебував громадянин Бельгії. За нескладання адмінпротоколу й повернення прав порушникові співробітник ДАІ вимагав у нього 1,5 тис. грн. Проте, з'ясувавши, що в іноземця немає в наявності вказаної суми, запропонував супроводжувати його до найближчого банкомату. Після отримання хабара інспектор повернув чоловіку документи й поїхав.

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Згідно з вироком Первомайського районного суду Донецької області, міліціонера визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (отримання хабара) й засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій представника влади строком на 2 роки і конфіскацією частини майна.

Апеляційний суд Донецької області залишив вирок суду першої інстанції без змін. Наприкінці травня вирок набув чинності.