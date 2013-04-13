За хабар затримали начальника екзаменаційного відділу ДАІ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Згідно з повідомленням, затримано директора Ананьївської автошколи і начальника одного з районних екзаменаційних відділів управління ДАІ ГУ МВС України в Одеській області.

8 квітня до Котовської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у транспортній сфері надійшла заява громадянина про те, що директор автошколи разом зі співробітниками районного екзаменаційного відділу вимагають у нього 2,5 тис. грн за здачу екзамену з правил дорожнього руху для отримання посвідчення водія категорії «Е».

Того ж дня прокуратура почала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (отримання хабара).

Підозрюваних було затримано в робочому кабінеті при одержанні частини хабара – 2,2 тис. грн. Розслідування триває.

Згідно з Кримінальним кодексом України, санкція статті, яка інкримінується підозрюваним, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років і з конфіскацією майна.