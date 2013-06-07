Тюремник проведе 7 років по інший бік ґрат

Білоцерківський міськрайонний суд визнав молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки Білоцерківської виправної колонії № 35 винним у незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів у місцях позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, встановлено, що правоохоронець під час свого чергування неодноразово проносив на територію колонії та продавав ув’язненим наркотики.

Наглядач попався на черговій спробі пронести до колонії наркотики. Під час догляду чергової зміні оперативні працівники Білоцерківської колонії знайшли у нього в кишені 33 г. канабісу. Чоловік намагався сховати наркотик у пачці з-під цигарок.

Дії засудженого кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 та ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України, тобто як збут наркотичних засобів та зловживання службовим становищем.

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В судовому засіданні вина засудженого в інкримінованих йому злочинах повністю доведена.

За скоєне підсудний отримав покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки з конфіскацією всього належному йому майна.