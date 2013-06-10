В Одесі з залізничного вокзалу евакуювали більше тисячі людей

Як повідомили УНІАН у Секторі зв'язків з громадськістю Управління МВС на Одеській залізниці, евакуювали пасажирів і персонал вокзального комплексу у ході перевірки анонімного повідомлення про замінування будівлі залізничного вокзалу «Одеса-Головна».

На місці події працювали співробітники міліції, СБУ, Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Приміщення вокзалу і прилегла територія були обстежені фахівцями вибухотехнічної служби. У результаті жодного вибухового пристрою і вибухових речовин не виявлено.

Затримувався рух потягу «Одеса-Ізмаїл» - на 38 хвилин і електропоїзду «Одеса- Колосівка» - на 15 хвилин.

Розпочато кримінальне провадження по ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня в Одесі по спецлінії «102» надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 13 травня – дзвінки про замінування Малиновського районного суду Одеси, Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (411-й Центральний військовий клінічний госпіталь) і відділення «УкрСибБанку», 29 травня - про замінування будівлі Хаджибеївського відділення міліції Одеси. Усі повідомлення виявилися неправдивими. 14 травня міліція повідомила, що три неправдиві повідомлення 13 травня зробив 83-річний пенсіонер.