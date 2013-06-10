Закордонний відпочинок можуть дозволити собі лише 2% українців (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зокрема, дослідження показало, що 68% українців не планують відпочивати - ця кількість дещо збільшилася порівняно з 2011 роком (66%); кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати складає 21% (у 2011 таких було 23%, різниця є статистично незначущою).

13% опитаних планують провести відпочинок у Криму, Карпатах та інших місцях України (у 2011 – 16%).

На дачах і в заміських будинках планують провести відпочинок 6% опитаних, в селі у родичів – 4%.

Як і в попередні роки, кількість тих, хто планує поїздки за кордон, складає лише 2% всього населення України.

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В цілому, ситуація залишається практично незмінною, порівняно з літом 2011 року, зазначають соціологи.

Як показало дослідження, мешканці Східного регіону більше орієнтовані на відпочинок в межах України (16%), ніж представники інших регіонів – у Центральному таких 13%, Південному – 11%, у Західному – 10%.

Майже однакова кількість орієнтованих на відпочинок на дачах та в заміських будинках в усіх регіонах України: в Центральному - 7%, Східному та Західному – 6%, Південному – 5%.

Не спостерігається різниці між регіонами у кількості тих, хто планує виїзд до сіл, – у Центральному, Південному, Східному регіонах – 4%, у Західному – 5%.

Відпочинок за кордоном планують 4% мешканців Західного регіону, 3% - Східного, 2% - Центрального та 1% - Південного регіону.

Найбільша кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати, виявлена у Західному (25%) та Південному (24%) регіонах, найменша – у Центральному регіоні (14%). У Східному регіоні так відповіли 23% опитаних.

*** Всеукраїнське опитування громадської думки проведене 21-30 травня 2013 року. Методом інтерв'ю опитано 2030 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.