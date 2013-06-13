Кабмін призначив нового керівника Енергоатому

Про це говориться в оприлюдненому на урядовому порталі розпорядженні Кабміну від 12 червня.

Також Кабмін іншим своїм розпорядженням від 12.06.2013 р. звільнив Віссаріона Кіма від виконання обов'язків президента ДП НАЕК «Енергоатом».

«Звільнити Кіма Віссаріона Володимировича від виконання обов'язків президента Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, раніше виконуючий обов'язки президента НАЕК «Енергоатом» Кім був тимчасово усунений з посади. Міністерство внутрішніх справ заявляло, що керівник «Енергоатому» Кім підозрюється в перевищенні службових повноважень в 2008 році.

На думку експертів галузі, виконуючий обов'язки голови «Енергоатому» Кім став заручником боротьби різних груп впливу.

Виконавчий директор з правового забезпечення НАЕК «Енергоатом» Геннадій Барабаш вважає, що кримінальна справа щодо Кіма є спробою тиску на нього за принципову позицію з відстоювання інтересів «Енергоатома».

Кіма було призначено виконуючим обов'язки голови НАЕК «Енергоатом» 20 серпня 2012 року.

З 2007 року Кім обіймав посаду генерального директора Южно-Української АЕС. З кінця 2004 року по грудень 2006 року він працював на посаді віце-президента і виконавчого директора цієї держкомпанії.

Довідка УНІАН. Микита Константинов (нар. в 1966 р.) закінчив у 1989 р. Обнінський інститут атомної енергетики (м. Обнінськ, Росія) за фахом "Атомні електростанції та установки". У 1997 році здобув другу вищу освіту в Лондонському університеті за фахом "Економіка".

З 2006 по 2008 р. він був першим віце-президентом з економічної політики і корпоративного розвитку НАЕК "Енергоатом", а у 2008-2010 рр. був директором з перспективного розвитку та інвестицій ВАТ "Київенерго".

З березня 2010 р. по березень 2013 р. займав посаду заступника міністра енергетики і вугільної промисловості України (займався атомною енергетикою).