Фонд Ігоря Янковського оголосить імена переможців дитячого творчого конкурсу «Мій рідний край – Україна»

16 червня 2013 р. відбудеться фінал першого національного проекту, Всеукраїнського благодійного фонду Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього» – Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячої художньої творчості «Мій рідний край – Україна», та відкриття експозиції кращих конкурсних робіт.

Фінальна церемонія нагородження переможців творчого конкурсу юних художників «Мій рідний край – Україна» відбудеться в легендарному «Шоколадному будинку» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 17, початок заходу об 11.30.

Під час урочистостей будуть оголошені імена 9 фіналістів, а також 27 переможців у творчих номінаціях. В ході святкової церемонії переможців привітають та вручать цінні призи представники Всеукраїнського благодійного фонду Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього», з напутнім словом до молодих талантів звернуться відомі художники, експерти, які входять до складу журі Конкурсу.

Для всіх присутніх на заході відбудеться святкова концертна програма за участю молодого талановитого бандуриста-віртуоза Ярослава Джуся та артистів оригінального жанру.

Після нагородження переможців конкурсу, в приміщенні Мистецького центру «Шоколадний будинок» відбудеться урочисте відкриття виставки кращих художніх робіт, які надійшли на творчий конкурс «Мій рідний край - Україна» з усіх куточків нашої країни.

Усі подані на конкурс творчі роботи (699 малюнків) протягом двох тижнів відбиралися та оцінювалися компетентним журі, до складу якого увійшли такі відомі діячі культури та мистецтва як: Віталій Шкляр – заслужений архітектор України, лауреат Шевченківської премії (м. Київ); Оксана Полтавець Гуйда – член Національної спілки художників України (НСХУ), заслужений художник України, доцент КДІ ДПМД ім. Михайла Бойчука (м. Київ); Галина Ямчинська – заслужений працівник культури України, майстер народної творчості, доцент кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир); Володимир Подлевський – член НСХУ (м. Чернігів); Андрій Сендецький – представник міжнародної асоціації культури і мистецтв в Україні, художній керівник, режисер студії культури та мистецтв «Спірограф», дизайнер-сценограф (м. Львів); Олег Болюк – кандидат мистецтвознавства АН України, член НСХУ, член Національної спілки архітекторів України, зав. відділом образотворчих мистецтв Центру культурно-мистецьких ініціатив Львівщини (м. Львів); Інна Козіна – художниця, керівник дитячої художньої студії; Катерина Гринь – художниця, керівник дитячої художньої студії (м. Запоріжжя); Тетяна Скирда – завідуюча Мистецьким центром «Шоколадний будинок» філією КНМРМ (м. Київ).

Підсумком складної та плідної роботи журі стала чудова експозиція, робота якої триватиме з 16 червня по 28 липня 2013 р. в виставкових залах київського «Шоколадного будинку».

Щодо акредитації на запланований захід, звертайтесь до Сергія Смольца, за телефоном: (044) 500-77-80, а також, по e-mail: sergeypr@7com.com.ua

Більш детальна інформація про Всеукраїнську виставку-конкурс дитячої художньої творчості «Мій рідний край - Україна» розміщена на офіційному сайті Фонду:http://iff-charity.org/

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНКУРС «МІЙ РІДНИЙ КРАЙ - УКРАЇНА»

Творчий заклик Всеукраїнського благодійного фонду Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього» на відкриття нових талантів щиро підтримала вся Україна. Відразу після проголошення анонсу про початок, з 3 квітня по 30 травня 2013р., на абонентську скриньку Фонду почали надходити роботи. Загалом до участі у конкурсі було представлено 699 творчих робіт з усіх регіонів України.

Найбільш творчими та активними виявилися Миколаївська і Рівненська області та Автономна республіка Крим, звідки на конкурс надійшла найбільша кількість робіт. За умовами конкурсу, творчі роботи юних майстрів будуть оцінюватися в трьох вікових категоріях: від 5 до 7 років, від 8 до 12 років, від 13 до 16 років.

«Основною метою нашого Конкурсу був пошук і заохочення юних талантів з усіх куточків України, та подальша підтримка й розвиток їхньої творчості. Ми ще раз упевнилися – наші діти є багатогранними цікавими особистостями, геніальними та неповторними. Ми пишаємося юним поколінням громадян України! Учасники конкурсу продемонстрували, що вміють майстерно використовувати нові, часом несподівані творчі рішення у образотворчому мистецтві. Усі роботи, що були надіслані на конкурс – достойні бути окрасою сучасного центру дитячого образотворчо-прикладного мистецтва», – зазначив Ігор Янковський, Голова Наглядової Ради Всеукраїнського благодійного фонду «Ініціатива заради майбутнього».

Відповідно до вимог конкурсу, прийом робіт проходив з 3 квітня по 30 травня 2013 р., за цей період на адресу організаторів конкурсу – Всеукраїнського благодійного фонду Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього» було направлено 699 творчих робіт зі всієї України. Отримані на конкурс творчі роботи юних майстрів оцінювались в трьох вікових категоріях: від 5 до 7 років, від 8 до 12 років, від 13 до 16 років, в кожній з яких експертами журі були визначені переможці.

16 червня 2013 р. о 12.00 в приміщенні Дитячої картинної галереї «Шоколадний будинок» відбудеться фінал – Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячої художньої творчості «Мій рідний край – Україна».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНД:

Всеукраїнський благодійний фонд Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього» є благодійною організацією, що на засадах добровільності об’єднала однодумців, які спрямовують свої зусилля на створення та реалізацію доброчинних культурологічних та освітніх проектів й програм в Україні.

Мета ВБФ «Ініціатива заради майбутнього» - разом з однодумцями підтримувати талановиту творчу молодь, сприяти створенню у державі гуманного висококультурного суспільства.

Ключові напрямки діяльності Всеукраїнський благодійний фонду «Ініціатива заради майбутнього»:

Освітньо-наукові програми, в рамках здійснення яких Фонд прагне сприяти розвитку науки та культури, надавати допомогу молодим вченим, студентам та обдарованим дітям.

Історико-культурні програми націлені на охорону і збереження щедрої культурної та духовної спадщини України і світу, поліпшення історико-культурного середовища, відродження пам'яток історії та культури.

Медично-реабілітаційні програми покликані пропагувати здоровий спосіб життя, сприяти вдосконаленню системи охорони здоров'я, розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму, а також спрямовують доброчинні кошти насприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів війни, бойових дій, ветеранів військової служби та інших осіб, які потребують піклування.

Екологічно-природничі програми, спрямовані на захист природно-заповідного фонду України та розвиток природоохоронної справи.

Всеукраїнський благодійний фонд «Ініціатива заради майбутнього» відкритий для співпраці з кожним, хто розділяє цілі та прагнення організації, та щиро бажає зробити свій власний внесок у загальнодержавну справу розвитку доброчинності в Україні.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Інформаційної служби:

Тел.: +380 44 459 0304; Факс:+380 44 459 0305;

E-mail: i.esmurzieva@iff-charity.org

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД Ігоря Янковського «ІНІЦІАТИВА ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО»

БЦ "Горизонт Парк" корп. 1, 5 поверх вул. Амосова, 12, м. Київ, 03680, Україна