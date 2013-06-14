Вибухи на трасі Київ-Чоп: загорілася вантажівка з хімікатами

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління ДСНС України в Рівненській області, згоріла вантажівка «Рено» з причепом, яка везла 200-літрові та 500-літрові бочки з поліефірними смолами.

Наразі за словами водія рятувальники встановили, що машина загорілася через розрив колеса, унаслідок контакту колісного диска з асфальтом, утворилася іскра, яка згодом і викликала пожежу в причепі.

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Водій намагався ліквідувати пожежу самотужки, але з цього нічого не вийшло. Бочки почали вибухати. На ліквідацію пожежі було задіяно три пожежні автомобілі. За їх допомогою вдалося залити вантаж піною.

Тривала операція близько години. Весь цей час рух трасою був перекритий.