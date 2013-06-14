Мешканці Одещини намагалися продати 10 кг ртуті за $125 тисяч (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, цього тижня співробітники управління по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків обласного УМВС спільно зі співробітниками відповідного сектора Комінтернівського РВ і районної прокуратури затримали групу з 4 осіб, які займалися розповсюдженням небезпечної отруйної речовини на території Одеської області.

Встановлено, що 30-річний житель одного з районів області, маючи ртуть, залучив 3 спільників - водія, охоронця й реалізатора - для її збуту.

На тему: На вулиці Родимцева в Києві знайдено близько 10 кг ртуті

При спробі збуту 10 кг ртуті, яку було розфасовано в 3 колби, правоохоронці затримали всіх фігурантів «операції». За свій товар зловмисники розраховували отримати 125 тис. дол.

Стосовно підозрюваних розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 321 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилка, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин).

Вилучену речовину направлено на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр ГУМВС.

Проводяться подальші оперативно-розшукові заходи щодо встановлення обставин події, виявлення осіб, причетних до збуту особливо небезпечних речовин і джерел надходження в регіон ртуті.