Міндоходів посилить контроль за платіжними системами

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр Олександр Клименко під час першого засідання Інвестиційної ради при Міндоходів.

«У сучасному світі постійно з'являються інноваційні рішення. Але наше завдання - не перетворити інновації на махінації. В рамках плану з детінізації економіки Міндоходів посилює контроль за діяльністю платіжних систем і в цілому за операціями з використанням електронних грошей», - сказав міністр.

Разом з тим, він заявив, що до легальних і прозорих платіжних систем питань не буде. «Ми готові підтримати роботу легальних, визнаних у світі й прозорих систем, проте наполягаємо на неухильному дотриманні вимог національного законодавства в цій сфері», - наголосив Клименко.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня Міністерство доходів і зборів, співробітники якого днями заарештували на пов'язаних з електронною системою WebMoney рахунках понад 60 млн. грн, заявило, що підозрює компанію в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. На думку Міндоходів, діяльність оператора платіжної системи WebMoney в Україні в тому вигляді, в якому вона здійснювалася на території держави, не відповідала нормам чинного українського законодавства, зокрема вимогам Закону України «Про платіжні системи і переказ коштів в Україні», а також ряду підзаконних актів, що регламентують емісію, обіг і використання «електронних грошей» і подібних платіжних одиниць.

Міндоходів також звернуло увагу на той факт, що в жовтні 2012 року було внесено зміни в законодавство, що регламентують діяльність платіжних систем і розвиток безготівкових розрахунків.