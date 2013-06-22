Жінка переплутала шахрая з прокурором

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Запорізькій області, жертвою псевдо-прокурора стала жителька Шевченківського району Запоріжжя, яка впродовж двох років регулярно купувала товари через Інтернет.

19 червня жінка звернулася до міліції та повідомила, що на початку червня їй подзвонив чоловік, який представився прокурором, і повідомив, що інтернет-магазин, в якому вона купувала товари, працює нелегально з підпільним товаром.

Він стверджував, що прокуратура судиться з магазином, і якщо доведе його протизаконну діяльність, жінка зможе не тільки повернути раніше витрачені на товари кошти, а й одержати моральну компенсацію.

«При цьому, за словами «прокурора», для того щоб «закрити» підпільний інтернет-магазин, потрібно зловити його «на гарячому», для чого необхідно перерахувати на рахунок фірми гроші. Жінка, не упевнившись в правдивості одержаної інформації та існуванні «прокурора» в органах прокуратури Запорізької області, погодилася на співпрацю, внаслідок чого втратила більш як 100 тис. грн», - повідомили в міліції. Зараз за цим фактом міліція проводить перевірку.