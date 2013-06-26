У Раді Європи похвалили Україну за боротьбу з відмиванням грошей

Про це йдеться у щорічній доповіді групи за 2012 рік, оприлюдненій сьогодні у Страсбурзі, повідомляє LB.ua.

«Значний прогрес було досягнуто щодо прогалин у законодавстві, які стосуються заморожування активів терористів», - зазначено у доповіді.

Крім того, в документі наголошується, що Україна вжила у 2012 році задовільних заходів для ліквідації прогалин у законодавстві щодо норм, які застосовуються до трансграничних платежів.

Разом з тим, на думку Експертної групи Ради Європи, незадовільно врегульованим залишається питання конфіскації активів.

«Але проект закону підготовлено і перебуває на перегляді (у міністерствах); він, у принципі, мав бути представлений у парламенту після набуття чинності Кримінальним процесуальним кодексом, переглянутим у листопаді 2012 року», - написано в доповіді.

Водночас, відзначає видання, Україна вважається одним з лідерів з виведення грошей в офшори - за роки незалежності з країни вивели 167 млрд доларів.