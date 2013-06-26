У Луганську вимагають захисту для ув'язнених в СІЗО

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у мітингу, організованому ЛОО «Луганська правозахисна група», взяли участь близько 50 осіб, серед яких жертви порушень прав людини, беззаконня в судах і бездіяльності прокуратури. До акції приєдналися також Трудовий рух "Солідарність", громадська організація "Комунальна самооборона", Конфедерація вільних профспілок Луганської області.

Керівник «Луганської правозахисної групи» Наталія Целовальниченко заявила в ході мітингу: «Цією акцією ми хочемо показати, що люди готові об'єднуватися, щоб захищати свої права й інтереси. Ми не згодні жити в суспільстві, де існують тортури і нелюдське ставлення. А такі факти є в СІЗО щодо людей, які перебувають під слідством».

За її словами, мета акції – заявити владі, контролюючим органам, що в тих, хто перебуває в СІЗО, теж є людська гідність, право. «Ми вважаємо своїм обов’язком перед Днем Конституції звернутися до прокуратури, до Уповноваженого з прав людини з проханням надати нам можливість здійснювати громадський контроль у місцях позбавлення волі», - сказала Целовальниченко.

Вона також повідомила, що до їхньої організації почастішали звернення громадян, чиї родичі або знайомі перебувають в СІЗО «в нелюдських умовах», а також про те, що їм не надається медична допомога.