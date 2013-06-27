Міністр підтвердив, що приватні компанії зобов'язані здати до ПСГ половину газу

Про це повідомив журналістам після закінчення засідання Кабінету міністрів міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «У нас планується до початку опалювального сезону, щоб у ПСГ було 14-16 млрд кубометрів». І уточнив, що основний обсяг буде закачано НАК «Нафтогаз України».

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Міністр підтвердив, що минулого тижня Кабмін справді прийняв рішення про те, щоб у період підготовки до опалювального сезону (липень - жовтень 2013 року - УНІАН) зобов'язати приватні українські газодобувні компанії закачувати в ПСГ 50% від їх обсягу видобутку палива.

«Рішення таке прийнято. До 15 жовтня пройде закачування. А після 15-го, вони (приватні газодобувні компанії - УНІАН) мають право відбирати те, що закачали. Жодної дискримінації немає», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, до опалювального сезону 2012-2013 років Україна закачала в ПСГ близько 15 млрд кубометрів газу, з яких планувала вибрати 12,305 млрд куб. м.

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Згідно з прогнозним балансом надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік, видобуток природного газу запланована в обсязі 22,049 млрд куб. м

Закачування природного газ в підземні сховища планується в обсязі 8,457 млрд куб. м, з яких 5,502 млрд куб. м становитиме газ власного видобутку, решта - імпорт.