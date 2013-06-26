Азаров доручив Бойку підготувати концепцію енергетичного хабу

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем'єр-міністрові Юрію Бойку до саміту Україна-ЄС, який проводитиметься в листопаді у Вільнюсі, підготувати концепцію створення енергетичного хабу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення прем'єр дав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«З урахуванням, насамперед, національної енергетичної стратегії доручаю віце-прем'єр-міністрові Бойку розробити концепцію цього континентального проекту і презентувати її до саміту у Вільнюсі», - сказав Азаров.

Він наголосив, що Євросоюз зацікавлений у тому, щоб Україна стала європейським газоенергетичним хабом, насамперед для забезпечення можливості зберігання газу в українських ПСГ.

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Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький 25 червня в Люксембурзі заявив, що перспектива створення енергетичного хабу на території України проясниться після вирішення питання про поставки газу з Європи через територію Словаччини. При цьому він зазначив, що на сьогодні тривають переговори з іноземними трейдерами про зберігання ними газу в українських ПСГ в обсязі 15 млрд кубометрів за цінами нижчими від європейських.

Нагадаємо, на початку травня в Брюсселі відбулася конференція щодо розвитку газового ринку України, під час якої, зокрема, обговорювалася ідея Міністерства енергетики і вугільної промисловості України про створення в Україні східноєвропейського газового хабу.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький повідомив, що німецький газовий трейдер компанія RWE, а також інші трейдери зацікавлені у використанні українських газових сховищ.

Довідка УНІАН. Запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, станом на 1 квітня 2013 року становили 6,8 млрд куб. м, що на 27% менше показника на 1 березня 2013 року.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. ПСГ є складовою системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.