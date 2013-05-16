Бойко і Міллер обговорили закачування газу до ПСГ України

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

«На зустрічі обговорювалися найбільш актуальні питання двосторонньої співпраці. О.Міллер і Ю.Бойко окремо зупинилися на поточних постачаннях російського газу до України. Пильну увагу на зустрічі вчергове було приділено необхідності своєчасного закачування достатнього обсягу газу в українські ПСГ для забезпечення надійного транзиту російського газу до Європи наступної зими», - йдеться в повідомленні.

На тему: Ар’єв: У тристоронньому консорціумі Україна і ЄС могли б диктувати умови Росії

Також сторони відзначили особливу актуальність вирішення цього завдання, яке вимагатиме від української сторони значних фінансових ресурсів.

Довідка: Дочірня компанія «Нафтогазу України» - «Укртрансгаз» експлуатує 12 ПСГ загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію і виконують наступні основні функції: регулюють сезонні нерівномірності газопостачання в Україні; компенсують коливання в споживанні природного газу в європейських країнах.

Запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, станом на 1 квітня 2013 року становили 6,8 млрд куб. м, що на 27% менше від показника на 1 березня 2013 року.