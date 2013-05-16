Бойко і Міллер обговорили закачування газу до ПСГ України
У четвер, 16 травня, в Москві в центральному офісі компанії «Газпром» голова російського газового монополіста Олексій Міллер і віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко під час робочої зустрічі обговорили закачування газу до підземних сховищ газу (ПСГ) України для забезпечення надійного транзиту російського газу до Європи наступної зими.
Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».
«На зустрічі обговорювалися найбільш актуальні питання двосторонньої співпраці. О.Міллер і Ю.Бойко окремо зупинилися на поточних постачаннях російського газу до України. Пильну увагу на зустрічі вчергове було приділено необхідності своєчасного закачування достатнього обсягу газу в українські ПСГ для забезпечення надійного транзиту російського газу до Європи наступної зими», - йдеться в повідомленні.
На тему: Ар’єв: У тристоронньому консорціумі Україна і ЄС могли б диктувати умови Росії
Також сторони відзначили особливу актуальність вирішення цього завдання, яке вимагатиме від української сторони значних фінансових ресурсів.
Довідка: Дочірня компанія «Нафтогазу України» - «Укртрансгаз» експлуатує 12 ПСГ загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію і виконують наступні основні функції: регулюють сезонні нерівномірності газопостачання в Україні; компенсують коливання в споживанні природного газу в європейських країнах.
Запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) компанії «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, станом на 1 квітня 2013 року становили 6,8 млрд куб. м, що на 27% менше від показника на 1 березня 2013 року.