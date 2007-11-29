В Україні буде до 12° морозу

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень у західних та Одеській областях, а також у Криму невеликий дощ, на заході з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі та вранці місцями туман. На дорогах західних, північних та східних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у південній частині, східних областях та у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на узбережжі морів 1-4° тепла; вдень 0-5° тепла, в південній частині 6-11° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°.

1-2 грудня - хмарно з проясненнями. 1 грудня в Україні, 2 грудня вночі у східній половині, вдень у західних областях невеликі (у південній та східній частині помірні) опади у вигляді дощу та мокрого снігу, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, в Криму і Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, на півночі Лівобережжя 1-6° морозу (1 грудня в південній частині 0-5° тепла); вдень від 1° морозу до 4° тепла, на півдні 2-7° тепла, в Криму до 10°.

3 грудня у західній частині країни сніг, мокрий сніг з переходом у дощ, на решті території без істотних опадів. 4 грудня опади, вдень переважно у вигляді дощу (у Карпатах мокрий сніг та сніг); лише вночі в Криму, Приазов`ї та східних областях без опадів. Температура у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, в Криму 8-13° тепла; на решті території вночі 3 грудня 0-5° морозу, 4 грудня близько 0°, вдень 1-6° тепла, 4 грудня у східній частині 3-8° тепла.

У Києві та області у п`ятницю очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла; по області вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

1-2 грудня - хмарно з проясненнями. 1 грудня невеликий дощ та мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу; 2 грудня без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

3 грудня - без істотних опадів, 4 грудня - опади, вдень переважно у вигляді дощу. Температура вночі 3 грудня 0-5° морозу, 4 грудня близько 0°, вдень 1-6° тепла.