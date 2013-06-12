Двоє дітей обварилися окропом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайний ситуацій.

Зокрема, 10 червня у селі Борова Зарічненського району 3-річний хлопчик перекинув на себе посудину з окропом. Дитина отримала термічні опіки І-ІІІ ступенів 12% поверхні тіла.

Того ж дня у селі Яринівка Березнівського району 4-річна дівчинка отримала термічні опіки ІІ-ІІІ ступенів 8% поверхні тіла.

Обидві дитини госпіталізовані у медичні заклади.

У зв’язку з цим ДСНС вкотре закликає батьків не залишати дітей без нагляду, дбати про їх безпеку, дотримуючись правил безпечної поведінки у побуті.