Прокурор, який розслідує зґвалтування на Миколаївщині: мені все одно, хто там чий родич

06:43, 02 липня 2013
Суспільство
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Заступник прокурора Миколаївської області виключає можливість тиску на слідство у справі про згвалтування у Врадіївці з боку родича підозрюваного міліціонера, який працює прокурором Заводського району Миколаєва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник прокурора Дмитро Єфименко заявив учора під час брифінгу в прокуратурі Миколаївської області.

«Ніякого тиску бути не може. Я цього прокурора не бачив жодного разу, він у відпустці, перебуває за межами країни. Як діти не можуть відповідати за своїх батьків, так прокуратура не може відповідати за родичів своїх працівників. Є скоєний злочин, підозрюваний є працівником міліції, дійсно, він - племінник прокурора Заводського району. Про який тиск може йтися, коли він - прокурор Заводського району, а справу розслідує слідче управління прокуратури області. На кого тиск? На мене?», - сказав Єфименко.

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Він повідомив, що особисто займається розслідуванням у справі, яка також перебуває на контролі у прокурора Миколаївської області.

«Я людина нова (у прокуратурі Миколаївської області працює з 21 червня – УНІАН), мені все одно, хто там чий родич. Я особисто контролюю хід розслідування цієї справи з четверга. Запевняю: навіть третя особа – Євгена Дрижака, який має зараз безперечні для мене доводи щодо свого алібі, чекає така сама ситуація, що сталася з двома особами (затриманими Поліщуком і Рабиненком – УНІАН), якщо нам стане відоме дещо. Запевняю: всі, хто винен, одержать за своїми заслугами. Ніхто не уникне. Ніхто нікуди не подінеться», - наголосив Єфименко.

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Як повідомляв УНІАН, 29-річну дівчину у Врадіївці Миколаївської області знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпіла була госпіталізована до реанімації.

28 червня міліціонер і ще один чоловік затримані за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Крім того, потерпіла вказує ще на одного працівника міліції, який нібито причетний до скоєння цього злочину, проте цей співробітник міліції в день скоєння злочину перебував на чергуванні й стверджує, що того дня з райвідділу не відлучався.

Відеозапис реєстратора у райвідділі підтверджує, що міліціонер не виходив з райвідділу, прокуратура призначила проведення експертизи для визначення, чи було втручання у відеозапис.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).

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