В одеських барах грабіжники обпоювали жертв клофеліном

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області, підозрюваних затримали співробітники Приморського районного відділу міліції Одеси.

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Група складалася з трьох громадян країн пострадянського простору віком 21, 22 і 23 роки, а також 16-річного одесита, який грав роль посередника. Зокрема, працюючи у барі, він підшукував відповідні кандидатури для скоєння злочинних дій - любителів міцних напоїв, які відпочивали в розважальних закладах у різних районах міста. Допомагали організаторам злочинного бізнесу дівчата. Вони непомітно підсипали жертвам в алкоголь клофелін, під дією якого люди втрачали свідомість. Потім зловмисники забирали у потерпілих цінні речі і гроші.

Однією з жертв злочинців виявився 21-річний іноземець - студент вищого навчального закладу Одеси. «В час його перебування в кафе зловмисники зробили спробу «обпоїти» клієнта. Але речовина не подіяла на молодий організм, як очікували зловмисники. Почуваючись зле, хлопець вийшов з кафе і поїхав додому. Вийшовши з машини, дістатися до парадної він не зміг, оскільки ледве тримався на ногах. У цей час на нього було здійснено напад, в результаті якого він позбувся усіх цінностей, ключів від квартири та іномарки. Далі зловмисники, скориставшись ключами, пограбували житло жертви, чим заподіяли йому матеріальний збиток на суму 58 тис. грн», - повідомили у відділі.

Під час слідчих дій було встановлено, що підозрювані, використовуючи аналогічну схему, «працювали» і в інших областях України, їх жертвами ставали приїжджі з різних міст або транзитні пасажири.

Підозрюваних оперативники затримали на території Кіровоградської області, коли ті готувалися до чергової «операції».

Стосовно затриманих цього тижня розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) і 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Приморським районним судом Одеси трьом зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді арешту, а наймолодший з них перебуває під домашнім арештом. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від трьох до шести років.