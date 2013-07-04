ЄС хоче свою телепрограму в Україні

Програма виходитиме в ефір 1-3 рази на тиждень та транслюватиметься у прайм-тайм на загальнонаціональному телеканалі. Крім того, випуски новин мають щотижня транслюватися на українських регіональних телеканалах.

Програма має бути спрямована на групи, що здатні поширювати інформацію серед українського суспільства, зокрема, на представників громадянського суспільства та академічних кіл, бізнесу та медіа, а також на державних службовців. Також цільовою групою програми повинні бути молоді люди у віці від 15 до 30 років.

У сюжетах слід зосереджуватися на проблемах, що є цікавими для широкого загалу. Програма може висвітлювати питання та події у ЄС, в Україні та в країнах-сусідах ЄС. Окрім того, у сюжетах необхідно робити особливий акцент на питаннях, пов’язаних із проектами, що реалізуються у рамках співпраці між ЄС та Україною, а також відчутними результатами цих проектів для українських громадян.

Як зазначили у Представництві ЄС, всі потенційні претенденти, які відповідають критеріям відбору, запрошуються до подання своїх початкових заявок на участь у конкурсі. На основі них будуть відібрані 4-8 претендентів, яких запросять до підготовки детальної заявки. Останній термін подання початкової заявки – 31 липня.