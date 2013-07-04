У Миколаєві водій іномарки розстріляв водія маршрутки

Про це УНІАН повідомили в групі зв'язків з громадськістю головного управління УМВС України в Миколаївській області.

До чергової частини Миколаївського міського управління міліції на телефонну спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на кінцевій зупинці маршрутного таксі № 56 в Заводському районі Миколаєва водій автомобіля «Хонда» вистрілив у ділянку правого стегна водієві маршрутного таксі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Заводського райвідділу міліції. Встановлено, що між водіями виник конфлікт через те, що водій маршрутного таксі нібито заважав проїхати власникові «Хонди». В результаті останній вистрілив в опонента з травматичного пістолета.

Чоловіка було доставлено в лікарню швидкої допомоги Миколаєва, де йому було надано медичну допомогу. Зараз стан постраждалого задовільний.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення і затримання зловмисника.

Слідчим відділенням Заводського райвідділу міліції розпочато кримінальне провадження за ст. 125 КК України (навмисне легке тілесне ушкодження).