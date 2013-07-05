До Севастополя прибув міжнародний хресний хід із мощами Святого Володимира

Як повідомили УНІАН організатори хресного ходу - міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі», - до Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ ковчег з мощами хрестителя Русі було доставлено літаком з Мінська. Молитовний хід містами Росії, Білорусі та України відбувається з благословення патріарха Московського і всієї Русі Кирила.

З Севастополя почнеться хресний хід єпархіями Української православної церкви.

Ковчег доставлено у верхній храм Свято-Володимирського кафедрального собору.

«Святий рівноапостольний великий князь Володимир, хреститель землі руської, повернувся своїми стопами до Херсонеса, де прийняв хрещення 1025 років тому, напередодні Великодня, у Велику суботу. Хресний хід проходить по всіх містах святої Русі. І ця соборна молитва жителів Росії, Білорусі, України бажана Богові. Князь Володимир своїми стопами обходить ту землю, яку він хрестив. Світло істини Христової торкнулося кожного з наших праотців, торкнулося нас і торкнеться наших нащадків», - сказав благочинний Севастопольського округу протоієрей Сергій Халюта.

У свою чергу насельник московського Данилова ставропігіального чоловічого монастиря ієромонах Михей, який супроводжує святиню, відзначив: «Це радісна подія для всіх православних християн. Віра нас об`єднала, віра нас зміцнила. Через князя Володимира, через православну віру до нас прийшли доброта, щирість, що відрізняють наші слов`янські народи. Проситимемо князя Володимира, щоб він допоміг нам встояти в благочесті в непросте сьогодення спокус. Будемо самі жити з Богом».

У Севастополі ковчег з мощами святого рівноапостольного князя Володимира пробуде до 6 липня, після чого хресний хід рушить до Одеси.

Хресний хід завершиться 27 липня в Києві на Хрещатику, де його зустрінуть патріарх Кирил та ієрархи всіх помісних православних церков.

В цей же час на Хрещатику відбудеться концерт за участю зведеного хору київських монастирів, Кубанського козачого хору, артистів з України, Росії, Білорусі. На екранах демонструватиметься 3D-анімація, що розповідає про Хрещення Русі.