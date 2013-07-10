Експерти кажуть, що темп «відтоку мізків» з України загрожує нацбезпеці

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Ела Лібанова на прес-конференції в Києві.

Вона відзначила, що її турбує тенденція виїзду за кордон студентів, людей з вищою освітою, кандидатів і докторів наук.

«Мене як фахівця турбує «відплив умів», тому що це виїжджає штучний товар. Ви самі розумієте, що якщо виїде один Ейнштейн, то навіть тисяча підготовлених фізиків його не замінять», - наголосила Лібанова.

Вона висловила побоювання, що Україна втрачає найбільш талановитих учених, що, за її словами, може загрожувати національній безпеці країни.

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Як сказала експерт, такий відплив із країни був завжди, інша справа, що в країну кваліфіковані кадри рідко повертаються, а тим паче - переїздять.

Водночас Лібанова відзначила, що недавні дослідження свідчать про те, що 80% виїжджаючих за кордон українців роблять це через низьку зарплату в нашій країні.

У свою чергу економіст Ерік Найман відзначив, що сьогодні трудові мігранти є чудовим «експортним товаром», оскільки інвестують в Україну набагато більше грошей, ніж інші держави, і є чи не «найважливішим джерелом поповнення валютних резервів країни».

Водночас він звернув увагу на те, що це не може тривати весь час, оскільки виїжджають працездатні люди, і з часом вони перевезуть і сім'ї, що зменшуватиме подальший потік трудових мігрантів, відповідно - потік грошей до України від трудових мігрантів.

Також Найман зазначив, що в світі ведеться боротьба за таланти, мізки, і Україна, на його думку, начисто програє цю боротьбу.

«Найголовніше нераціональне багатство країни - це люди. І будь-який уряд, який це забуває, ризикує втратити джерело доходів для бюджету», - наголосив він.

Як сказав директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, дослідження показали, що за кордон хотіли б виїхати 40% населення України, при цьому виїхати прагнуть дві третини української молоді.