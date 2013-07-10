Експерти кажуть, що темп «відтоку мізків» з України загрожує нацбезпеці
Експерти вважають, що темпи відпливу «українських умів» за кордон можуть загрожувати національній безпеці країни.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Ела Лібанова на прес-конференції в Києві.
Вона відзначила, що її турбує тенденція виїзду за кордон студентів, людей з вищою освітою, кандидатів і докторів наук.
«Мене як фахівця турбує «відплив умів», тому що це виїжджає штучний товар. Ви самі розумієте, що якщо виїде один Ейнштейн, то навіть тисяча підготовлених фізиків його не замінять», - наголосила Лібанова.
Вона висловила побоювання, що Україна втрачає найбільш талановитих учених, що, за її словами, може загрожувати національній безпеці країни.
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Як сказала експерт, такий відплив із країни був завжди, інша справа, що в країну кваліфіковані кадри рідко повертаються, а тим паче - переїздять.
Водночас Лібанова відзначила, що недавні дослідження свідчать про те, що 80% виїжджаючих за кордон українців роблять це через низьку зарплату в нашій країні.
У свою чергу економіст Ерік Найман відзначив, що сьогодні трудові мігранти є чудовим «експортним товаром», оскільки інвестують в Україну набагато більше грошей, ніж інші держави, і є чи не «найважливішим джерелом поповнення валютних резервів країни».
Водночас він звернув увагу на те, що це не може тривати весь час, оскільки виїжджають працездатні люди, і з часом вони перевезуть і сім'ї, що зменшуватиме подальший потік трудових мігрантів, відповідно - потік грошей до України від трудових мігрантів.
Також Найман зазначив, що в світі ведеться боротьба за таланти, мізки, і Україна, на його думку, начисто програє цю боротьбу.
«Найголовніше нераціональне багатство країни - це люди. І будь-який уряд, який це забуває, ризикує втратити джерело доходів для бюджету», - наголосив він.
Як сказав директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, дослідження показали, що за кордон хотіли б виїхати 40% населення України, при цьому виїхати прагнуть дві третини української молоді.