Fitch: конфлікт Газпрому та Нафтогазу несе ризики для ЄС

Як повідомили УНІАН в агентстві, такий крок є ще одним негативним чинником для «Нафтогазу», який залежить від доходів від транзиту російського газу до Європи.

«Авансові платежі «Газпрому» мають велике значення для «Нафтогазу», який, як і раніше, залежить від доходів від транзиту газу і підтримки з боку уряду України, для покриття збитків від продажів газу на внутрішньому ринку, зважаючи на низькі тарифи, що встановлюються державою. З початку 2012 р. «Газпром» провів авансові платежі «Нафтогазу» за транзит на суму 3,5 млрд дол., які українська компанія використовувала для фінансування закупівель російського газу, зокрема для поповнення сховищ. Проте недавно «Газпром» заявив, що останній платіж на 1 млрд дол. покриватиме період до початку 2015 р.», - зазначається у повідомленні.

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Наголошується, що ці платежі допомагали «Нафтогазу» підтримувати обсяг запасів на рівні 7,5 млрд куб. м. Проте «Газпром» заявляв, що «Нафтогазу» необхідно закачати в газосховища ще 12 млрд куб. м для забезпечення достатнього обсягу газу Україні на зиму, щоб компанії не потрібно було використовувати газ, що направляється через газопровід до Європи. За поточних цін для України на рівні близько 400 дол. за 1 тис. куб. м газу, це коштувало б близько 4,8 млрд дол., які «Нафтогаз» не може покрити самостійно. Слабка фінансова позиція і залежність «Нафтогазу» від держави вже відображені у рейтингу компанії «CCC».

«Необхідний обсяг - це лише близько 2% від річного обсягу споживання газу в Європі. Тому поточні розбіжності навряд чи істотно вплинуть на регіон у цілому. Водночас, це може привести до деяких перебоїв у країнах, що покладаються на поставки російського газу через Україну, включаючи Болгарію, Грецію і Туреччину», - вважають в Fitch.

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Агентство розглядає більш жорстку позицію «Газпрому» стосовно «Нафтогазу» як ознаку того, що переговори між Росією і Україною щодо цін на газ і майбутнього української газотранспортної системи йдуть непросто. «Газпром» публічно критикував придбання Україною російського газу у європейських країн. Купуючи російський газ у таких країн, як Угорщина або Словаччина, «Нафтогаз» може досягти істотної економії, зважаючи на ціну, яку він платить «Газпрому». Україна скорочує закупівлі російського газу: у 1 кв. 2013 р. вона купила лише 7 млрд куб. м газу у «Газпрому» (зниження на 17% до попереднього року). Водночас обсяг транзиту газу з Росії до Європи через Україну також знизився на 17% - до 20,3 млрд куб. м. «Газпром» веде будівництво газопроводу «Південний потік» пропускною спроможністю 63 млрд куб. м до Східної і Центральної Європи, головним чином, щоб обійти Україну.

Fitch вважає, що, хоча «Газпром» зацікавлений у переговорах з Україною про участь в її газотранспортній системі, спочатку необхідне ухвалення рішення на високому політичному рівні. Зараз видається, що жодна із сторін не готова йти на поступки.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що «Газпром» не платитиме авансом за транзит газу територією України, поки НАК «Нафтогаз України» не виконає прокачування сплачених обсягів.

За його словами, «Газпром» надав Україні аванс за рахунок оплати за транзит у розмірі 1 млрд доларів, і після 1 січня 2015 року не авансуватиме «Нафтогаз» за рахунок оплати за транзит.

Міллер також заявив, що «Газпром» ніколи не закачуватиме газ у підземні газові сховища України.

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Нагадаємо, 26 червня у Москві відбулася зустріч голови правління ВАТ "Газпром" Міллера і голови НАК "Нафтогаз України" Євгена Бакуліна, на якій було вирішено, що «Газпром» надасть «Нафтогазу» авансовий платіж у розмірі 1 млрд доларів за транзит газу для його закачування у підземні сховища.

За інформацією «Газпрому», загальна сума авансових платежів за транзит газу з початку 2012 року становить 5,15 млрд доларів. Кошти призначені для придбання у "Газпрому" природного газу і закачування його в ПСГ України. За попередніми розрахунками, залишку цієї суми достатньо для оплати транзиту російського газу територією України до початку 2015 року, вважають у російській компаній.

Україна до початку опалювального сезону планує закачати в підземні газові сховища не менш як 14-16 млрд кубометрів газу.