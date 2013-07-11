Україні загрожує «епідемія» міграції: понад 50% молоді хоче виїхати за кордон (відео)

Щороку кількість охочих виїхати за кордон, зокрема, в Західній Україні, збільшується на понад 10%. Більшість із них - це молодь та студенти. Вже зараз у польських вишах кількість українських студентів зрівнялась з поляками.

Про це повідомляє телеканал ZIK.

Прогнози експертів невтішні: кількість молоді, яка виїжджатиме за кордон на навчання та роботу, лише збільшуватиметься.

«В Україні молоді люди не бачать для себе ні перспективи кар’єрного росту, ні можливості отримувати нормальну зарплату, що відповідала б їх кваліфікації», – коментує тенденцію директор Міжнародного інституту освіти культури та зв’язків з діаспорою Ірина Ключковська.

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Експерти застерігають: ситуація загрозлива, адже понад 50% української молоді планує виїхати за кордон. Якщо так буде й надалі, то вже незабаром в Україні виникне небачена криза кадрів.

Жодної статистики, скільки ж студентів навчається за кордоном, в Україні немає, а отже, визнають фахівці, і проблеми офіційно не існує.