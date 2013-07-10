Голова "УкрАВТО" пояснив, як витратить утилізаційний збір

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив народний депутат України Таріел Васадзе, який контролює корпорацію «УкрАВТО».

"По всій Україні буде створено більш як 150 пунктів зі збору автобрухту, куди зможе звернутися будь-яка людина. І це не просто майданчик прийому, це - розбирання, сортування і зберігання. Крім того, буде створено близько 10 найбільших переробних центрів. У Європі один такий обходиться десь у 7 млн євро", - сказав Васадзе.

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За його словами, первинний капітал на створення центрів формуватиметься з грошей, які внутрішній і зовнішній виробники перераховуватимуть до бюджету держави.

"При цьому імпортери сплачуватимуть кошти на кордоні, а внутрішні виробники - інвестуватимуть у створення інфраструктури", - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 4 липня 2013 року прийняла Порядок утилізації транспортних засобів, знятих з експлуатації, а також прийняла Порядок адміністрування екологічного податку, платниками якого визначені імпортери транспортних засобів, виробники транспортних засобів для внутрішнього ринку і покупці транспортних засобів.

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Як очікується, вже у перший рік чинності прийнятого закону доходи Державного бюджету від збору екологічного податку становитимуть 2,2 млрд грн.