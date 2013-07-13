Завтра в Україні короткочасні дощі з грозами, подекуди град

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вдень у західних, центральних і південних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с; вночі у більшості північних, Донецькій та Луганській областях без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, на півдні і сході 18-23°; вдень у західних та Житомирській областях 17-22°, у Київській, Вінницькій та Черкаській областях 21-26°, на решті території 27-32°.

У Києві та Київській області утримається мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень подекуди короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Сьогодні, 13 липня, температура води в Чорному та Азовському морях 23-26°, в Дніпрі біля Києва - 24°.