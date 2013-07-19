ЗМІ: Представники України та Росії провели спецзустріч щодо загибелі рибалок

Про це повідомило РІА Новости обізнане джерело в структурі прикордонної служби України.

У середу ввечері в Азовському морі в районі російського селища Воронцовка зіткнулися український риболовецький баркас і катер берегової охорони прикордонної служби Росії. Прикордонна служба України напередодні повідомляла, що запропонувала російській стороні провести спеціальну зустріч в районі події для з'ясування всіх обставин інциденту і надалі провести спільне розслідування ситуації.

"Була зустріч. Про її результати поки нічого не можу розповісти, це робоча інформація. Зараз сторони узгоджують свої позиції", - розповіло джерело, додавши, що тіла двох зниклих унаслідок події моряків досі не знайшли.

За даними прикордонного управління ФСБ у Краснодарському краї, російські прикордонники побачили, що "маломірне судно без розпізнавальних знаків перебувало в закритому для плавання районі поблизу коси Должанська Азовського моря". Перед зіткненням з човном прикордонники переслідували його за порушення, і втікачі, намагаючись відірватися, "різко змінили курс у бік переслідувачів, порушивши міжнародні правила попередження зіткнення суден у морі". Внаслідок цього баркас перекинувся. Двоє рибалок потонули, ще двох шукають. Одного моряка вдалося врятувати.

Цей інцидент викликав великий резонанс в Україні, зокрема в четвер тимчасового повіреного у справах Росії в Україні Андрія Воробйова через дану НП викликали в український МЗС. Прокуратура України відкрила кримінальне провадження у зв'язку із загибеллю громадян країни.