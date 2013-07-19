Львівська міськрада визнала роботу мера незадовільною

Таке рішення ухвалили депутати після звіту мера про роботу виконавчих органів міськради за минулий рік. «За» проголосували 55 з 90 депутатів, повідомляє Радіо Свобода.

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Крім того, в рішенні міститься рекомендація мерові звільнити п’ятьох його підлеглих: начальника управління комунального майна Євгена Климковича, начальника управління охорони історичного середовища Лілію Онищенко-Швець, начальника відділу кадрів Галину Бордун, начальника управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Сергія Кіраля, а також начальника управління культури Ірину Подоляк.

Звіт мера й дебати з цього приводу тривали понад три години.