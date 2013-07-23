Українці називають своїх дітей Тамерланами і Богіня-Надєждами

У червні нинішнього року в Україні відділами реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 36 тис. 962 акти про народження та 1 тис. 518 актів про зміну імені.

Про це УНІАН повідомили у Державній реєстраційній службі України.

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В повідомленні зазначається, що у червні найпопулярнішими серед чоловічих імен були Артем, Андрій, Богдан, Дмитро, Денис, Іван, Максим. Дівчат найчастіше називали іменами Анастасія, Анна, Вікторія, Марія, Поліна, Софія.

Разом з тим іноді дітей називали рідковживаними іменами. Так, хлопчиків називали іменами Тігран, Світозар, Єлісей, Князь, Рамазан, Тамерлан, Султан, Іон, Дарій, Фєруз, дівчатам давали імена Божена, Злата, Латіфа, Роксолана, Богіня-Надєжда, Джульєтта, Княгиня, Мальвіна, Нарциза, Офелія, Квітослава.