Законопроект: заподіяння смерті під час самозахисту має бути дозволене

Як передає кореспондент УНІАН, законопроектом передбачено внести зміни до статті 36 Кримінального кодексу України. Відповідно до пропонованих змін, “не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність дії особи із застосуванням зброї або будь-яких інших засобів чи предметів, спрямовані на захист себе, членів її сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом, а також третіх осіб від насильства або погрози застосування насильства або на захист свого майна проти особи або групи осіб, що незаконно проникла в її житло, інше володіння незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає».

Даний законопроект пропонує розширити межі необхідної оборони в тих випадках, коли до рухомого або нерухомого майна громадянина незаконно проникають невідомі особи і погрожують йому або його родині тим чи іншим видом насильства - від убивства до зґвалтування.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що “даний проект закону пропонує раз і назавжди надати громадянам право захищати своє життя і життя своїх рідних і близьких, а також третіх осіб від будь-якого злочинного посягання осіб, а також захистити свого майна”.

“Подібна практика має місце в Сполучених Штатах Америки, у Великобританії та ряді інших країн. При цьому особі для оборони свого майна, надається не тільки право застосування простого насильства щодо особи, яка проникає до його майна, а й право застосувати так зване «смертельне насильство», тобто використовувати зброю проти особи аж до настання його смерті. Дану практику представляється доцільним поширити і в Україні”, - сказано в записці.