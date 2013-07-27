У Чернівцях чоловік виїхав на переїзд просто під поїзд (фото)

Вранці 27 липня біля 7:30 год. автомобіль «Фольксваген Транспортер», рухаючись по вулиці Хотинській у Чернівцях, виїхав на залізничний переїзд при закритому шлагбаумі і працюючій сигналізації світлофора, яка забороняла рух транспортним засобам.

Грубе порушення правил дорожнього руху 25-річним чернівчанином, який керував «Фольксвагеном», завершилось зіткненням автомобіля з потягом «Ларга-Чернівці», повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління ДАІ УМВС України в Чернівецькій області.

У результаті ДТП водій автомобіля загинув на місці автопригоди. Політравми отримала 20-річна пасажирка «Фольксвагена», яку було доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги.

У зв’язку з аварією затримка руху поїзда становила 53 хвилини.