Хрест Андрія Первозванного вивезли з Києва до Мінська
17:17, 28 липня 2013Суспільство
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Спеціальний літерний поїзд РЗ з хрестом апостола Андрія Первозванного і главами та вищим духовенством 15 помісних православних церков, які з'їхалися з усього світу для участі у святкуванні 1025-річчя хрещення Русі, вирушив з Києва до Мінська.
Андріївський хрест залишив Київ
Очікується, що в понеділок, 29 липня, предстоятелі здійснять божественну літургію на Мінському замчищі, де тимчасово встановлять Андріївський хрест, і закладуть пам'ятну грамоту на честь 1025-річчя хрещення Русі на місці найдавнішого храму Різдва Богородиці, повідомляє РІА Новости.
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Потім гості білоруської столиці покладуть вінок до обеліска на площі Перемоги. Голови делегацій помісних православних церков також планують зустрітися з керівництвом республіки.
Увечері в понеділок потяг з предстоятелями вирушить назад до Москви.
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