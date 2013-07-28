Хрест Андрія Первозванного вивезли з Києва до Мінська

Очікується, що в понеділок, 29 липня, предстоятелі здійснять божественну літургію на Мінському замчищі, де тимчасово встановлять Андріївський хрест, і закладуть пам'ятну грамоту на честь 1025-річчя хрещення Русі на місці найдавнішого храму Різдва Богородиці, повідомляє РІА Новости.

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Потім гості білоруської столиці покладуть вінок до обеліска на площі Перемоги. Голови делегацій помісних православних церков також планують зустрітися з керівництвом республіки.

Увечері в понеділок потяг з предстоятелями вирушить назад до Москви.