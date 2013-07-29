У ДТП з участю автобуса Тернопіль-Рівне загинув капітан міліції

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв’язків Тернопільського обласного управління міліції.

У СГЗ зазначили, що капітан міліції, керуючи автомобілем, перебував поза службою.

Наразі слідчі встановлюють причину дорожньої пригоди.

За фактом дорожньої пригоди відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Як передавав УНІАН, 29 липня близько восьмої години ранку на автошляху Тернопіль–Кременець, неподалік від села Лозова Тернопільського району, зіштовхнулися рейсовий автобус Іveco daily, який рухався за маршрутом Тернопіль–Рівне, та легковий автомобіль «Мерседес».

Станом на 9 ранку унаслідок ДТП 1 особа загинула (водій автомобіля Mercedes) та 10 осіб з ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовані у лікувальні заклади м. Тернопіль.

На момент ДТП в автобусі перебували 25 осіб, дітей не було.