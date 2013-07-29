Прокуратура після смерті мера Феодосії перекваліфікувала справу

Про це УНІАН повідомила співробітник прес-служби прокуратури Криму.

Раніше повідомлялося, що провадження було відкрито за ознаками складів злочинів, передбачених ч.4 ст.187 (розбій), ч.2 ст.15 і ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Після смерті Бартенєва кримінальне провадження проводиться з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 115, ч.4 ст. 187 КК України (умисне вбивство, розбій).

За інформацією співробітниці прес-служби, враховуючи зміну кваліфікації справи, тепер злочинцеві загрожує тяжче покарання. Якщо за попередньою кваліфікацією він міг одержати до 15 років в'язниці, тепер можливо покарання аж до довічного ув’язнення.

Справа перебуває на особливому контролі прокуратури Криму.

Як повідомляв УНІАН, мер Феодосії Бартенєв, який в ніч на 27 липня дістав вогнепальне поранення, помер у лікарні, не проживши й доби. Йому було 57 років. Мав звання Герой України. Двічі - у 2008 і 2010 році - обирався мером.

Похорони призначено на вівторок, 30 липня.

На Бартенєва напали, коли він зайшов у під'їзд п'ятиповерхівки, поставивши машину у свій гараж. Чоловік середнього росту і міцної статури з відстані близько півтора метра вистрілив з обріза в спину мера. Зав'язалася боротьба. Злочинець втік, забравши барсетку Бартенєва з грошима і документами. Міліція знайшла сумку без готівки.