Побиттям студента-сироти в миколаївській міліції зайнялася прокуратура

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Центрального району м. Миколаєва.

На даний час прокуратура Центрального району перевіряє законність дій працівників міліції після скарги студента, пояснили у прес-службі.

«Прокуратура Центрального району м. Миколаєва розпочала кримінальне провадження за інформацією місцевого жителя про неправомірні дії міліціонерів стосовно студента Ігоря Ткача», - повідомив прокурор Центрального району Миколаєва Сергій Луговськой.

За його словами, у мережі Інтернет оприлюднено інформацію про те, що правоохоронці нібито побили місцевого жителя Ткача і намагалися звинуватити його у здійсненні крадіжки.

17 липня ці відомості внесені прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством). У справі розпочато досудове розслідування.

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На початку липня студент Миколаївського політехнічного коледжу Ігор Ткач звернувся до редакції сайту «Преступности. НЕТ» із заявою про те, що його побив спочатку викладач, а потім – співробітники Центрального райвідділу міліції.

«Я прошу Вас допомогти мені у зв'язку з останніми подіями. Річ у тім, що я сирота, і живу в іншому місті. У Миколаєві я вчуся в Миколаївському політехнічному інституті, і проживаю в гуртожитку. У нас проходив турнір з футболу, в якому я брав участь разом із викладачем кафедри військової підготовки Миколаївського державного університету імені Сухомлинського Віталієм Лелекою. З незрозумілих мені причин, він підійшов до мене і вдарив мене головою в обличчя прямо на полі під час гри. Я знепритомнів. Після того, як він ударив мене головою прямо на футбольному полі, його було дискваліфіковано з турніру», - йдеться у заяві.

Студент також повідомив, що звернувся до міліції із скаргою про заподіяння тілесних ушкоджень. Проте справу закрили за відсутністю складу злочину.

Ткач також розповідає, що 3 липня двоє міліціонерів зустріли його під університетом і привезли до Центрального РВВС, хоча скарга була написана до Заводського РВВС.

«Вони сказали мені, що обурені тим, що я дозволяю собі писати заяви на викладача, сказали, що за це я повинен підписати визнання в крадіжці якогось ноутбука. Після того, як я не погодився цього робити, мене утримували близько 3 годин, і при цьому били мене і погрожували розправою і згвалтуванням. Я повернувся додому побитий двома співробітниками міліції Шендером і Росомахою, і у мене підвищилася температура. Я не знав, куди йти. Скаржитися в міліцію на міліцію, я вже не хотів після таких побоїв. Тому я звернувся до ЗМІ з проханням допомогти», - написав студент у заяві.