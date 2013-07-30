Fitch підтвердив рейтинг Газпрому на рівні BBB

Крім того, Fitch підтвердив довгостроковий рейтинг компанії за національною шкалою на рівні "AAA (rus)", передає РІА Новости з посиланням на повідомлення агентства.

На тему: Fitch сумнівається, що Газпром зробить Україні знижку на газ

Підтвердження рейтингів відображає очікування агентства, що "Газпром" продовжить отримувати прибуток від європейських експортних продажів газу за довгостроковими контрактами принаймні до середини десятиліття.