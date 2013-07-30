Fitch підтвердив рейтинг Газпрому на рівні BBB
12:48, 30 липня 2013Суспільство
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента ВАТ "Газпром" на рівні BBB зі стабільним прогнозом.
Fitch Ratings
Крім того, Fitch підтвердив довгостроковий рейтинг компанії за національною шкалою на рівні "AAA (rus)", передає РІА Новости з посиланням на повідомлення агентства.
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Підтвердження рейтингів відображає очікування агентства, що "Газпром" продовжить отримувати прибуток від європейських експортних продажів газу за довгостроковими контрактами принаймні до середини десятиліття.
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