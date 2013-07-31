Москаль: Міліція фактично стала співучасником вбивства мера Феодосії

Той факт, що мера Феодосії Олександра Бартенєва було вбито з мисливського обрізу, який проходив як речовий доказ, а потім мав бути утилізованим працівниками Управління МВС України в Тернопільській області, є ще одним доказом замовності вбивства.

Таку думку народний депутат України Геннадій Москаль (фракція “Батьківщина”) висловив на своїй сторінці у Facebook.

“Це ще один доказ замовності вбивства мера Феодосії, співучасниками якого фактично стали працівники МВС”, - зауважив Москаль.

За словами депутата, його не дивує інформація про те, що мер Феодосії Олександр Бартенєв був застрелений з обрізу, який раніше був нібито знищений міліцією.

“Я неодноразово заявляв, що міліція є основним поставником наркотичних засобів та зброї в Україні. Схема збуту зброї дуже проста. Після рішень суду про знищення зброї чи наркотиків, які надходять у МВС на виконання, як правило, складаються липові акти про знищення (утилізацію) цих речдоків, а насправді вони йдуть на вторинний ринок”, - пише Москаль.

Він зазначає, що “у багатьох магазинах Києва й зараз можна побачити стенди із “сувенірними” пістолетами, автоматами, гвинтівками та іншою зброєю різного періоду, до якої додаються кокарди, медалі, ордени тощо. У більшості ця зброя — саме та, яку МВС “утилізувало” за рішеннями судів. Вона непридатна для стрільби, але умільці запросто можуть її відновити. Така ж ситуація й зі списаною зброєю, яка робиться непридатною для використання й вільно продається на антикварних ринках”, - пише Москаль.

Він стверджує, що ще однією «лазівкою для отримання зброї» є закон “Про участь громадян в охороні громадського правопорядку і державного кордону”, коли “липовим” учасникам таких формувань абсолютно законно видають спецзасоби для стрільби гумовими кулями, які потім переробляються під бойову зброю”.

При цьому депутат зазначив, що неодноразово звертався до МВС із проханням навести порядок в питанні утилізації зброї, але “жодних висновків зроблено не було”.

“Скажіть, де в Тернополі можна утилізувати вогнепальну зброю? Хіба там є мартенівські печі чи сталеварні заводи? Така “утилізація” — абсолютна фікція, тому я звернувся до Генпрокурора з проханням організувати й здійснити суцільну перевірку по знищених за рішеннями судів наркотиках та зброї, щоб унеможливити їх продаж на вторинному ринку”, - повідомив Москаль.

При цьому він додав: “А щодо кримінального провадження за зловживання службовим становищем стосовно службових осіб УМВС у Тернопільській області, які відповідали за утилізацію обрізу, з якого розстріляли мера Феодосії, то тут немає ніякого зловживання, а чистий збут вогнепальної зброї посадовими особами. Це ще один доказ замовності вбивства мера Феодосії, співучасниками якого фактично стали працівники МВС”.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня джерело у прокуратурі повідомило, що на Тернопільщині розпочато розслідування стосовно працівників міліції, які допустили, що зброю, яка мала бути утилізована, потрапила до вбивці мера Феодосії Бартенєва.

За даними джерела, після вбивства Бартенєва було встановлено, що мисливський обріз, з якого його вбили, проходив як речовий доказ, а потім мав бути утилізованим працівниками УМВС в Тернопільській області.

У прес-службі обласної прокуратури УНІАН підтвердили, що є документ, який свідчить, що вогнепальна зброя, з якої вбили мера Феодосії, була утилізована цього року.

Оскільки даний документ суперечить реальному стану справ, прокуратурою стосовно службових осіб УМВС в Тернопільській області, які відповідали за утилізацію зброї, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

Довідка УНІАН. На Бартенєва напали в ніч на 28 липня, коли він зайшов у під'їзд п'ятиповерхівки. Чоловік середнього росту і міцної статури з відстані майже півтора метра вистрілив меру у спину. Розпочалась боротьба. Злочинець втік, забравши барсетку Бартенєва з грошима і документами. Міліція знайшла сумку без грошей.

Бартенєв помер у лікарні, не проживши й доби. Йому було 57 років. Він мав звання Герой України. Двічі, в 2008 і 2010 роках, обирався мером Феодосії.

Розслідування проводиться за статтею Кримінального кодексу України «розбій» і «умисне вбивство».