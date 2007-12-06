Як розкрадають майно профспілок?

Члени профспілок звернулися до Президента України, генерального прокурора, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з приводу необхідності перевірити законність відчуження майна профспілок керівництвом Федерації профспілок України.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН член профкому луганського спеціалізованого автопідприємства №0305 Володимир КОЗАЧОК, у зверненні міститься вимога щодо необхідності призначення комісії у складі представників органів державної влади, органів прокуратури “стосовно перевірки фактів незаконного відчуження майна профспілкових організацій з використанням службового становища їхнього керівництва”.

За його словами, також члени профспілок вимагають “зобов’язати керівництво Федерації профспілок України провести інвентаризацію майна, оскільки через саботування керівництвом ФПУ до цього часу відсутня інформація щодо майна профспілок”.

В.КОЗАЧОК наголосив, що керівництву ФПУ має бути заборонено на підставі законодавства України “вчиняти будь-які дії, спрямовані на підготовку до продажу, продаж або застосовування інших будь-яких способів вилучення майна, що належить профспілкам”.

Він обурився “бездіяльністю правоохоронних органів”. За його словами, порушено численні кримінальні справи щодо незаконного розпродажу майна, але жодна з них не доведена до кінця”. В.КОЗАЧОК заявив, що, незважаючи на заборону приватизації об`єктів, які належать профспілці, “вони все одно готуються до приватизації”.

У свою чергу член Київської профспілки працівників сільського господарства Микола ДЕРКАЧ висловив думку, що правоохоронні органи мають розібратися з тим, “куди поділося майно ФПУ”, у тому числі будинки відпочинку, санаторії.

При цьому член профспілки медиків (Київська область) Олена ГУБРІЙ поставила питання про доцільність існування самої ФПУ, яка “не займається соціальним захистом своїх членів профспілки”.

За словами члена Білоцерківської освітньої профспілкової організації Ольги АПОЛОНОВОЇ, сьогодні уже постає питання щодо оздоровлення дітей. За її словами, на сьогодні не всі батьки спроможні придбати путівки за цінами, які пропонуються. Вона додала, що “водночас будинки відпочинку, санаторії продаються багатим дядям за безцінь”. “А де ж прокуратура, де правоохоронні органи, чому вони мовчать?”, - запитала О.АПОЛОНОВА.

Як сказав В.КОЗАЧОК, у 2003 році був проданий санаторій “Прикарпаття”, і стосовно законності його продажу було порушено кримінальну справу, але вона досі не передана до суду.

У зверненні членів профспілок також ідеться про те, що ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” і ЗАТ “Укрпрофтур” за 2005-2006 роки реалізували 34 об’єкти. “Все майно, що було продане, відчужувалось за невиправдано низькими цінами на користь комерційних структур”, зазначається у заяві.