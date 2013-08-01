Прокуратура розслідує продаж в'язнів "у найми"
Прокуратура Одеської області розслідує факти незаконного використання праці засуджених начальником Ширяївського виправного центру.
Про це УНІАН повідомив заступник прокурора Одеської області Олександр Кравцов.
За його словами, встановлено, що ще в квітні 2013 року прокуратура направила до суду звинувачувальний висновок щодо начальника центру, призначеного на названу посаду в жовтні 2010 року. Це сталося при використанні підроблених документів про освіту: атестата ПТУ № 14 м.Одеси та диплома за спеціальністю «правознавство» Київського університету ім. Т.Г.Шевченка.
«Проте суд не вважав за потрібне відсторонити його від займаної посади. Пізніше було встановлено, що керівник з лютого по червень 2013 без супроводу і контролю відправив 9 засуджених постійно проживати за межами колонії в мисливських угіддях приватного підприємства в інший район області, де приватна фірма використовувала їх нібито як різноробочих», - сказав Кравцов.
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Він також уточнив, що одному з засуджених, який відбував покарання за скоєння умисного вбивства при розбійному нападі групою осіб (термін покарання закінчується в 2016 році) був наданий службовий автомобіль КамАЗ. Чоловік неофіційно працював на будівництві житла в Овідіопольському районі Одеської області - жив там місяцями без режиму і супроводу.
Коли факт використання праці засуджених було встановлено, підозрюваний намагався сховатися від слідства в різних медичних установах. Пізніше він був затриманий і повідомлений про підозру за ч.3 ст.364 КК України - зловживання владою або службовим становищем.
10 липня начальника відсторонено від займаної посади, суд обрав запобіжний захід, обмежившись заставою - 28 тис грн. Слідство триває.