Прокуратура розслідує продаж в'язнів "у найми"

Про це УНІАН повідомив заступник прокурора Одеської області Олександр Кравцов.

За його словами, встановлено, що ще в квітні 2013 року прокуратура направила до суду звинувачувальний висновок щодо начальника центру, призначеного на названу посаду в жовтні 2010 року. Це сталося при використанні підроблених документів про освіту: атестата ПТУ № 14 м.Одеси та диплома за спеціальністю «правознавство» Київського університету ім. Т.Г.Шевченка.

«Проте суд не вважав за потрібне відсторонити його від займаної посади. Пізніше було встановлено, що керівник з лютого по червень 2013 без супроводу і контролю відправив 9 засуджених постійно проживати за межами колонії в мисливських угіддях приватного підприємства в інший район області, де приватна фірма використовувала їх нібито як різноробочих», - сказав Кравцов.

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Він також уточнив, що одному з засуджених, який відбував покарання за скоєння умисного вбивства при розбійному нападі групою осіб (термін покарання закінчується в 2016 році) був наданий службовий автомобіль КамАЗ. Чоловік неофіційно працював на будівництві житла в Овідіопольському районі Одеської області - жив там місяцями без режиму і супроводу.

Коли факт використання праці засуджених було встановлено, підозрюваний намагався сховатися від слідства в різних медичних установах. Пізніше він був затриманий і повідомлений про підозру за ч.3 ст.364 КК України - зловживання владою або службовим становищем.

10 липня начальника відсторонено від займаної посади, суд обрав запобіжний захід, обмежившись заставою - 28 тис грн. Слідство триває.