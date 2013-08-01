ArcelorMittal SA стала збитковою
08:36, 01 серпня 2013Суспільство
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Чистий збиток найбільшої в світі металургійної компанії ArcelorMittal SA у першому півріччі склав 1,12 мільярда доларів у порівнянні з прибутком в 1,1 мільярда доларів за аналогічний період минулого року.
ArcelorMittal зазнала збитків / Фото: arcelormittal.com.ua
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на повідомлення компанії.
Збиток у перерахунку на одну звичайну акцію за підсумками двох кварталів склав 0,65 долара проти прибутку в 0,72 долара за аналогічний період минулого року. Обсяг продажів компанії в січні-червні знизився на 11,5% - до 39,94 мільярда доларів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Дзержинський районний суд Кривого Рогу задовольнив позов про захист ділової репутації акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» до первинної організації профспілки металургів і гірників та голови цієї організації.
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