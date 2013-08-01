ArcelorMittal SA стала збитковою

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на повідомлення компанії.

Збиток у перерахунку на одну звичайну акцію за підсумками двох кварталів склав 0,65 долара проти прибутку в 0,72 долара за аналогічний період минулого року. Обсяг продажів компанії в січні-червні знизився на 11,5% - до 39,94 мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Дзержинський районний суд Кривого Рогу задовольнив позов про захист ділової репутації акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» до первинної організації профспілки металургів і гірників та голови цієї організації.