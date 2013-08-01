Мельника на інвалідному візку привезли до зали суду

Як передає кореспондент УНІАН, наразі розпочалося судове засідання, в ході якого Мельнику мають обрати запобіжний захід.

Як повідомляв УНІАН, під час судового засідання прокуратура заявляла, що Мельник ухиляється від участі у судовому засіданні, симулюючи важкий стан свого здоров’я.

Довідка УНІАН. Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.