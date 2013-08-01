Мельника на інвалідному візку привезли до зали суду
11:35, 01 серпня 2013Суспільство
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Підозрюваного в отриманні хабара ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника доставили до залу Печерського районного суду на інвалідному візку.
Мельника на візку доставили до суду
Як передає кореспондент УНІАН, наразі розпочалося судове засідання, в ході якого Мельнику мають обрати запобіжний захід.
Як повідомляв УНІАН, під час судового засідання прокуратура заявляла, що Мельник ухиляється від участі у судовому засіданні, симулюючи важкий стан свого здоров’я.
Довідка УНІАН. Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.
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