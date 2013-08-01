Мельника посадили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному в отриманні хабара ректору Національного університету Державної податкової служби Петру Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Водночас суд постановив відмовити слідчому в задоволенні клопотання щодо запобіжного заходу Мельнику у вигляді арешту.

“Суд постановив застосувати до підозрюваного Мельника в отриманні хабара запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня 2013 року включно на час проведення розслідування”, - йдеться в рішенні суду.

Крім того, суд заборонив Мельнику залишати місце його проживання. Проте суд дозволив підозрюваному, враховуючи його стан здоров’я, залишати житло виключно для відвідування лікувальних закладів міста Києва та міста Ірпінь, а також для участі у процесуальних діях кримінального провадження. При цьому суд зобов’язав Мельника повідомляти слідчого, коли він залишає помешкання, утриматись від спілкування з потерпілими та свідками та здати на зберігання слідчому свій внутрішній та закордонний паспорти і інші документи, що дають право виїзду з України. Також суддя зазначила, що захисники можуть оскаржити рішення суду протягом 5 днів з моменту оголошення рішення в апеляційному порядку.

Після засідання суду Мельника на ношах перенесли в карету швидкої допомоги і відвезли у невідомому напрямку. Сам Мельник коментувати рішення суду відмовився.

Захист Мельника задоволений рішенням суду і не має наміру його оскаржувати, сказав у коментарі журналістам після засідання суду адвокат Мельника Руслан Місюна.

“Ми просили заставу, а суд обрав домашній арешт. Це також прийнятно. Головне, що Мельник може продовжити лікування”, - сказав Місюна.

Адвокат також повідомив, що після засідання суду Мельника відвезли у Центр серця.

Крім того, він заявив, що захист не оскаржуватиме рішення суду.

“Немає сенсу. Навіщо його оскаржувати? В принципі різниці немає, він зможе продовжити лікування”, - сказав Місюна.

Також адвокат підкреслив, що Мельник сьогодні здасть слідчому свій закордонний паспорт.

Крім того, за інформацією захисту, слідчі готують представлення, щоб під час виконання запобіжного заходу до Мельника застосували так звані браслети, які відстежують місце його перебування.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.