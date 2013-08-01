На трасі Запоріжжя-Донецьк зіткнулися три авто: є загиблий, 10 поранених

Як повідомив журналістам начальник Управління ДАІ в Запорізькій області Віталій Горьковий, аварія сталася у четвер, 1 серпня, близько 10.00 на 44 км автодороги Запоріжжя-Донецьк.

За даними Горькового, автомобіль "Опель Астра" не обрав безпечну швидкість руху, не переконався у безпеці маневру і в результаті не обрав безпечну дистанцію, що призвело до зіткнення його автомобіля з автомобілем "Форд фокус", що рухався попереду в попутному напрямі.

У результаті зіткнення "Форд фокус" вилетів на зустрічну смугу, де врізався в автомобіль "ДЕУ Ланос", після чого його відкинуло в кювет. Водій "Опель Астра" після зіткнення з "Форд фокус" не впорався з управлінням, виїхав на смугу зустрічного руху, де вдарив "ДЕУ Ланос", після чого машину "понесло" і вона перекинулася.

У результаті аварії загинув пасажир "Опель Астра", ще 10 осіб, які перебували в салонах автомобілів – учасників ДТП, госпіталізовані.

За даними УДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області, серед постраждалих 2,5-річна дитина з матір'ю – пасажири "ДЕУ Ланос".

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Стан 2 постраждалих у ДТП чоловіків медики характеризують як критичний: вони перебувають в реанімаційному відділенні Вольнянської райлікарні.