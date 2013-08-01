Газпром каже, що у Європі росте попит на його газ

Попит на російський газ у Європі в липні зріс на 29% порівняно з липнем минулого року – до 14,037 млрд куб. м, повідомили УНІАН в управлінні інформації російського газового монополіста «Газпром».

«Загалом у липні 2013 року «Газпром», за попередніми даними, поставив у далеке зарубіжжя 14,037 млрд куб. м газу. Це на 29% більше, ніж у липні минулого року», - йдеться у повідомленні.

За класифікацією «Газпрому», далеким зарубіжжям вважаються європейські країни включаючи Туреччину, але за винятком країн СНД і Балтії.

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Також повідомляється, що «Газпром» у липні поточного року встановив новий рекорд добового постачання газу в далеке зарубіжжя за останні п'ять років - 470 млн куб. м. За інформацією компанії, зазвичай такі обсяги споживачі одержують в сезон осінньо-зимового максимуму.

Довідка УНІАН. У 2012 році « Газпром» реалізував до Західної Європи 105,82 млрд куб. м природного газу. Зокрема, найбільшим споживачем газу стала Німеччина з 33,16 млрд куб. м, потім йдуть Франція, яка імпортувала у 2012 році 15,08 млрд куб. м російського газу, і Італія з обсягом імпорту в 15,08 млрд куб. м.

Усього до Європи за підсумками 2012 року «Газпром» поставив 138,8 млрд куб. м природного газу.

У «Газпромі» прогнозують, що частка компанії на ринку Європи зросте з 26% в 2012 році до 30% у 2020 році, а до 2030 року досягне 32%.

28 червня керівник «Газпрому» Олексій Міллер заявив про зростання попиту на російський газ у Європі, що дозволяє прогнозувати збільшення обсягів поставок у поточному році з 151 до 160 млрд кубометрів.

«2012 рік був для європейської енергетики непростим. Уповільнення темпів економічного зростання в країнах ЄС спричинило тимчасове зниження потреби в енергоресурсах. Але вже з другого півріччя 2012 року ми бачимо зростання частки нашої продукції на європейському ринку. Цей процес продовжився і в поточному році», - сказав Міллер.